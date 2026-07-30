Ferrero schuift Delacre en Michel & Augustin in elkaar

Ferrero brengt de Belgische koekjesbakker Delacre en het Franse Michel & Augustin samen onder in één onderneming. De Italiaanse snoepgroep wil zo kostenvoordelen benutten, innovatie versnellen en zijn positie op de koekjesmarkt versterken. Beide merken blijven wel afzonderlijk bestaan.

Speels versus klassiek

Michel & Augustin wordt ondergebracht bij Fine Biscuits Company, de Belgische Ferrero-dochter waartoe Delacre sinds 2016 behoort. “Het doel is niet om de merken samen te voegen, maar om de bedrijven dichter bij elkaar te brengen, zodat Michel & Augustin kan profiteren van de expertise van Fine Biscuits Company op het gebied van innovatie, merkontwikkeling, marketing en commerciële ontwikkeling”, zegt een woordvoerder tegenover L’Echo.

Ferrero wijst daarbij op “de complementariteit van de merkenportefeuilles” en wil met de fusie “het concurrentievermogen versterken”. Michel & Augustin profileert zich als een speels Frans merk, terwijl Delacre vooral bekendstaat om zijn klassieke Belgische koekjes.

De operatie volgt op een moeilijk jaar voor Delacre: het bedrijf boekte in 2025 een nettoverlies van 38,3 miljoen euro op een omzet van 136 miljoen euro. Ferrero hoopt dat de schaalvoordelen van de fusie de groei van beide merken zal bevorderen.