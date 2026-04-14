Statiegeldspecialist Le Fourgon doet Spaanse overname

Le Fourgon, de Franse duurzame e-commercespeler die ook in België producten in herbruikbare verpakking met elektrische bestelwagens aan huis bezorgt, neemt zijn Spaanse evenknie Re-pot Market over en bereidt een kapitaalronde voor.

Samenwerking met Carrefour

De circulaire startup Le Fourgon, die in 2021 in Frankrijk werd opgericht, koestert grote Europese ambities. Na de start in het Belgische Luik in november 2025 en de fusie met sectorgenoot La Tournée een maand later, neemt het bedrijf nu ook de Spaanse startup Re-pot Market uit Barcelona over. Het gaat om een overname via een aandelenruil, verklaart Charles Christory, CEO van Le Fourgon, tegenover het Franse vakblad LSA. Hij wil het model vanaf 2027 dupliceren in andere Spaanse steden zoals Madrid en Valencia. Re-pot Market genereert een miljoen euro omzet en is winstgevend.

Op de Franse thuismarkt versnelt Le Fourgon intussen de groei door lokale partnerschappen aan te gaan met de grootdistributie: na een samenwerking met e-commercespeler Chronodrive, onderdeel van de groep Auchan, gaat de duurzame startup ook een partnerschap aan met Carrefour. Die samenwerking moet in de toekomst een vervolg krijgen op de Spaanse en Belgische markten.

In omvang verdubbelen

Zowel merkfabrikanten als retailer zijn vragende partij om oplossingen te vinden voor herbruikbare verpakkingen, aldus Christory. Dat moet op Europees niveau gebeuren, vandaar de ambitie om snel op te schalen. Ook elders is er sprake van consolidatie in de sector van de verpakkingsvrije startups: denk maar aan de recente fusie tussen het Belgische Andy en het Nederlandse Pieter Pot. Le Fourgon is in gesprek met investeerders om een financieringsronde af te ronden. De ambitie is om de omvang van het bedrijf te verdubbelen tegen 2027, om dan 50 à 60 miljoen flessen en potten per jaar te verwerken.

Le Fourgon bezorgt dranken, pasta, rijst, schoonheidsproducten en huishoudelijke producten in herbruikbare verpakkingen aan huis. Het bedrijf haalt de lege verpakkingen bij de volgende ronde weer op, met 100% elektrische bestelwagens, en zonder dat de klant het statiegeld vooraf hoeft te betalen.