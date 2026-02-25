“The Healthy FruitBit”: Delhaize sponsort WK Hockey

Delhaize zet in op hockey: de supermarktketen wordt niet alleen officiële sponsor van het WK Hockey in Waver deze zomer, maar breidt ook zijn samenwerking met Hockey Belgium uit.
WK Hockey als springplank
Delhaize is al jaren partner van Hockey Belgium, maar wordt deze zomer ook officiële sponsor van het WK Hockey in Waver. En dat kondigt de keten aan met een ludieke actie: “The Healthy FruitBit”. Geïnspireerd op de sinaasappelpartjes die spelers traditioneel tijdens de pauze eten, worden gebitsbeschermers – de zogenaamde “bitjes” – omgetoverd tot een symbool voor gezonde snacks. Tijdens het WK in Waver en bij lokale clubs worden deze FruitBits uitgedeeld, met als doel jongeren op een speelse manier te stimuleren om voor fruit en groenten te kiezen.
“Delhaize gelooft in de kracht van sport, teamspirit en gedeelde momenten, zowel aan tafel als op het sportveld. Onze Delhaize Leeuw is een emotioneel en krachtig symbool binnen dit partnership. We zijn trots dat hij op de shirts van onze nationale teams staat en hopen dat hij onze Red Lions en Panthers veel geluk brengt. Met deze samenwerking willen we de band met de hockeycommunity versterken én bijdragen aan een gezondere en actievere samenleving”, zegt Alexandros Boussis, CEO van Delhaize.
De retailer wijst erop dat de Belgische hockeysport de laatste jaren stevig groeit. Uit cijfers blijkt dat in de postcode van 110 hockeyclubs minstens één Delhaize‑winkel aanwezig is, terwijl 23 zelfstandige Delhaize‑ondernemers hun lokale club vandaag al ondersteunen via sponsoring. Delhaize wil die lokale rol nu nog verder uitdiepen door zijn ondernemers actief aan te moedigen hun betrokkenheid bij lokale hockeyclubs te versterken.