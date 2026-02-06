Turbulentie in Duitse foodmarkt: Edeka verliest terrein terwijl Rewe versnelt

De strijd om marktaandeel in de Duitse foodretail intensiveert. Marktleider Edeka groeit minder hard dan de markt en ziet zijn marktaandeel licht teruglopen, ondanks recente investeringen. Concurrent Rewe profiteert van een hoger groeitempo en een sterker digitaal bereik.

Remmende voorsprong?

Volgens de marktonderzoekers van Yougov, op basis van cijfers die vakblad Lebensmittel Zeitung inzag, verloor Edeka vorig jaar 0,1 procentpunt marktaandeel en kwam daarmee uit op 14%. De omzet van de supermarktgroep steeg met 2,1%, terwijl de totale levensmiddelenmarkt, inclusief speciaalzaken, met 2,8% groeide.

Rewe deed het opmerkelijk beter. De keten realiseerde een omzetgroei van 3,4% en verstevigde zijn positie licht. Het marktaandeel bleef afgerond stabiel op 12,1%, maar de ontwikkeling onderstreept dat Rewe opnieuw terrein wint op zijn grootste concurrent.

Technologierace

Nochtans maakte Edeka recent belangrijke strategische keuzes, zoals de invoering van de app Payback en nieuwe huismerken. Die app wint aan populariteit: Edeka overschreed de doelstelling van 6 miljoen actieve gebruikers eind 2025. In 2023 lag dat aantal nog op minder dan de helft. Vergeleken met Rewe blijft Edeka digitaal niettemin achter: de getrouwheidsapp van Rewe telt al meer dan 11 miljoen gebruikers.

Net zozeer was het Rewe die als eerste een AI-robot installeerde in een supermarkt in Düsseldorf. De AI-kok bereidt ter plaatse verse maaltijden; een project dat de levensmiddelenhandel ingrijpend zou moeten gaan veranderen. Enkele maanden later experimenteert nu ook Edeka met een robot die kan koken.

