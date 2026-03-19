Unilever en Kraft Heinz bespraken fusie in food

Unilever en Kraft Heinz hebben de voorbije maanden gesprekken gevoerd over een mogelijke samenvoeging van hun voedingsactiviteiten. De gesprekken tussen de FMCG-concurrenten strandden toen Kraft Heinz zijn splitsingsplannen afblies, Unilever zoekt nu in zijn eentje verder.

Heinz en Hellmann’s bijna broertjes

Op een haar na was een nieuwe foodreus geboren: volgens de Financial Times bespraken beide concerns een fusie tussen Unilevers voedingsdivisie en de sauzentak van Kraft Heinz. Een deal had niet alleen een nieuwe multinational opgeleverd die tientallen miljarden dollar waard is, rivaliserende merken zoals Heinz ketchup en Hellmann’s mayonaise zouden voortaan onder één dak wonen.