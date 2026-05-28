35 jaar La Bottega: hoe een Hasseltse schoenenwinkel een icoon werd in retailbeleving

Terwijl de Belgische retailsector kampt met faillissementen en de opmars van goedkope nieuwkomers, viert La Bottega in Hasselt haar 35-jarig bestaan met een omzet van bijna 10 miljoen euro en een eerste eigen label. De iconische conceptstore van Karine Valy en Marc Jamar bewijst dat persoonlijke aandacht, creativiteit en durf nog steeds lonen.

“Ik dacht: dit gaat te ver voor Hasselt”

Wat in 1991 begon als een kleine schoenenwinkel in Hasselt, groeide uit tot een van de meest toonaangevende onafhankelijke modezaken van België. La Bottega, gevestigd in de voormalige jeneverstokerij Smeets, beslaat vandaag meer dan 2.000 vierkante meter en biedt een zorgvuldig samengestelde mix van meer dan 300 Belgische en internationale merken.