Capri Holdings ziet groei aan de horizon

Capri Holdings zag vorig kwartaal de omzet opnieuw dalen, maar het resultaat verbeterde duidelijk door ingrepen. Michael Kors leverde omzet in, terwijl Jimmy Choo licht groeide. Voor het nieuwe boekjaar voorziet het management weer groei.

Marges trekken aan, verlies slinkt

In het kwartaal dat afliep op 28 maart bedroeg de omzet uit voortgezette activiteiten – exclusief het inmiddels aan Prada Group verkochte Versace – 796 miljoen Amerikaanse dollar (684 miljoen euro), een daling met 3,7% op jaarbasis. Gecorrigeerd voor wisselkoersen kwam de krimp zelfs uit op 7%.