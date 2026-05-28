Les Jumelles opent pop-up in Amsterdam

De Belgische mode- en lifestyleketen Les Jumelles opent van 9 tot en met 14 juni een tijdelijke winkel in Amsterdam. De pop-up komt aan de Keizersgracht 349, in het hart van de Nederlandse hoofdstad.

FOMO creëren

Met de tijdelijke winkel zet Les Jumelles verder in op internationale zichtbaarheid buiten de thuismarkt. Het merk, dat sterk inzet op mode, “feel good”-beleving en een uitgesproken sociale-media-aanwezigheid, kiest daarbij opnieuw voor fysieke beleving in een populaire winkelstraat.

“Ik wil klanten de ruimte geven om onze merkidentiteit te ervaren,” legde oprichtster Magalie Aerts daarover uit op het RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress. “Pop-ups creëren FOMO – fear of missing out – en versterken de merkbekendheid.” Begin april opende het label al een vierde permanente winkel in Hasselt.