Zalando haalt tweedehands luxemode van Vestiaire Collective in huis

Zalando breidt het tweedehandsaanbod uit met luxemode van Vestiaire Collective. De Duitse modegroep lanceert een samenwerking in veertien Europese markten, waaronder België en Nederland. Daarmee opent Zalando zijn ‘Pre-owned’-categorie voor het eerst voor externe partners.

Vraag naar tweedehandsluxe

Via het platform krijgen klanten toegang tot tweedehandsartikelen van meer dan vijftig luxemerken, gaande van kleding en schoenen tot handtassen en accessoires. Volgens Zalando speelt de samenwerking in op de snel groeiende vraag naar kwalitatieve tweedehandsmode. In 2025 verkocht gemiddeld 62% van het tweedehandsassortiment van Zalando binnen zeven dagen na plaatsing.