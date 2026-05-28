Abercrombie & Fitch kan oorlog in Iran compenseren in Verenigde Staten

Abercrombie & Fitch heeft de winstverwachtingen voor het eerste kwartaal overtroffen, dankzij een stabiele vraag in de VS. Het bedrijf signaleert echter zwakte in de EMEA-regio door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten.

Alle inkomensgroepen aan boord

Abercrombie & Fitch trok vorig kwartaal consumenten aan uit lagere inkomensgroepen met kortingen, terwijl het ook zijn basis van welvarende klanten wist te behouden. Dit hielp het bedrijf om de macro-economische onzekerheid in de VS het hoofd te bieden en een omzetgroei van 3% te realiseren in de Amerikaanse markt. Abercrombie positioneert zich vandaag tussen premium en massamarkt, met aspirationele kleding tegen toegankelijke prijzen, aangezien de vraag naar betaalbare luxe veerkrachtig blijft.