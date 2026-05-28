Waarom Inditex voluit gaat voor diversificatie en artificiële intelligentie

Inditex, het Spaanse modeconcern boven Zara, ziet spreiding over merken, landen en technologie als de motor voor verdere groei. Voor de grootste moderetailer ter wereld luidt dat een volgende fase in de ontwikkeling in, precies 25 jaar na de beursgang.

Een formule voor elke klant

Topman Óscar García Maceiras benadrukt in een interview met Bloomberg TV dat het concern zich wil onderscheiden door klanten wereldwijd via verschillende formules te bedienen. Het concern haalt een belangrijk concurrentievoordeel uit zijn brede geografische spreiding. Inditex heeft winkels in 98 landen en beheert acht merken, waaronder Zara, Massimo Dutti, Bershka en Lefties. Dat laatste merk, dat zich richt op goedkopere mode, breidt nu ook verder uit buiten Spanje en Portugal. García Maceiras noemt die diversificatie “één van de belangrijkste sterktes” van de groep.