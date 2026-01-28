Nederland - NL
Nederland - NL
thumb
Geschreven door Jorg Snoeck
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

LVMH ziet voorzichtige heropleving in China en VS

icon
Mode28 januari, 2026
© PixelBiss / Shutterstock.com

LVMH, de luxegroep achter merken als Louis Vuitton, Dior en Tiffany, sloot het jaar af met een lichte omzetdaling en een 13% lagere nettowinst. Dankzij een beter vierde kwartaal toont topman Bernard Arnault zich optimistisch op de middellange termijn.

“2026 wordt niet simpel”

De jaaromzet van LVMH kwam uit op 80,8 miljard euro, een daling van 1% bij constante wisselkoersen. De operationele winst daalde met 9% naar 17,8 miljard euro, het nettoresultaat daalde met 13% naar 11 miljard euro. Vooral de divisies mode, lederwaren en dranken zagen de winst fors teruglopen.

Meer over... Mode
Zie meer
Meest gelezen
Volg RetailDetail