Burberry: hogere bonussen, tien jaar later klimaatneutraal

Burberry herziet de bonusregeling voor topman Joshua Schulman: de CEO kan nu tot 12,2 miljoen pond (14,4 miljoen euro) verdienen. Tegelijkertijd schroeft de Britse luxeketen haar klimaatambities terug: het merk streeft nu naar netto-nuluitstoot in 2050. De wijzigingen vallen samen met een voorzichtige ommekeer in de resultaten.

Loonsverhogingen

Schulman, die in juli 2024 overstapte van Coach, verdiende in het boekjaar tot maart 4 miljoen Britse pond (4,7 miljoen euro): 1,2 miljoen pond vaste beloning, 2,3 miljoen pond jaarlijkse cashbonus en 299.000 Britse pond aan verhuisvergoeding vanuit New York. Vanaf juli stijgt zijn salaris met 3% naar 1,24 miljoen pond. Daarnaast komt hij in aanmerking voor een aandelenregeling tot 300% van zijn salaris, mits hij doelstellingen haalt, waaronder een omzetgroei naar 3,1 miljard pond in 2029.