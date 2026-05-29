H&M en vakbonden akkoord over ontslag van honderdtal werknemers in Spanje

H&M heeft een akkoord bereikt met de Spaanse vakbonden CCOO en UGT over het schrappen van bijna honderd kantoorbanen in Madrid en Barcelona. De ingreep blijft zo beperkter dan het bedrijf aanvankelijk aangaf.

Overplaatsen of ruilen

Volgens CCOO zal het sociaal plan (ERE) naar verwachting ongeveer honderd functies op de twee kantoorlocaties raken, maar de bond benadrukte dat het definitieve cijfer nog niet vastligt. Dat aantal hangt af van hoeveel medewerkers straks een overplaatsing krijgen.

Vanuit de kantoren in Barcelona en Madrid worden de markten Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk, België en Luxemburg aangestuurd. Afgesproken is onder meer dat er interne en internationale overplaatsingen binnen de H&M-groep worden aangeboden, en dat er een voor extern outplacementprogramma komt.

De vakbond blijft ook met de directie verder werken om het aantal ontslagen verder terug te dringen. Zo kunnen getroffen en niet-getroffen medewerkers bijvoorbeeld van functies wisselen. Het vergoedingspakket volgt daarnaast de maximale wettelijke normen, met daarbovenop een extra uitkering op basis van anciënniteit.