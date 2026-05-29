JBC-moeder Claes Retail Group verhuist logistiek naar extern magazijn

Claes Retail Group, het moederbedrijf van onder meer JBC en CKS, besteedt de logistiek voortaan uit en centraliseert alle activiteiten in Beringen. Het vijftigtal logistieke medewerkers kunnen mee overstappen naar de nieuwe werkgever.

“Houthalen niet meer haalbaar”

Claes Retail Group brengt zijn logistieke activiteiten onder bij logistiek dienstverlener Paxon. De groep bundelt alle logistieke stromen in een nieuw distributiecentrum in Beringen. Met de beslissing zet Claes Retail Group een volgende stap in de herstructurering van zijn operationele activiteiten.