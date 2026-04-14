Geschreven door Stefan Van Rompaey
Conflict Midden-Oosten weegt op cijfers LVMH

Mode14 april, 2026
Luxemerken zien hun omzet in het Midden-Oosten sinds maart terugvallen als gevolg van de oorlog met Iran. LVMH weet die tegenslag deels te compenseren met betere prestaties in China en de VS.

Negatief effect van 1%

LVMH, de eigenaar van luxemerken als Louis Vuitton, Tiffany, Christian Dior, Veuve Clicquot en Sephora, rapporteert een omzet van 19,1 miljard euro over het eerste kwartaal van zijn boekjaar, een daling met 6%, maar een stijging met 1% bij constante wisselkoersen. De omzet van de modedivisie, de grootste afdeling binnen de groep, ging 2% lager. Organische groei was er wel voor horloges en juwelen (+7%), wijn en sterkedrank (+5%) en selectieve retail (+4%). Parfums en cosmetica bleven stabiel.

