Dressr start met verhuur gerestaureerde designerhandtassen

Voor het eerst kunnen Belgische consumenten gerestaureerde designerhandtassen huren. Modeverhuurplatform Dressr lanceert samen met het Gentse restauratieatelier HoiHoi een nieuwe categorie, waarbij vintage stukken van luxemerken opnieuw in omloop komen.

Circulaire luxe

Dressr en HoiHoi combineren twee schakels uit de waardeketen: herstel en distributie. HoiHoi selecteert en restaureert de tassen, Dressr brengt ze via een rental-model naar de consument. Het aanbod omvat stukken van onder meer Celine, Gucci, Fendi, Prada, Delvaux, Chloé en Louis Vuitton. Klanten mogen de handtassen tien dagen lang houden, voor een prijs vanaf 52 euro. Nadien kunnen ze het stuk terugsturen of aankopen.

De hoge instapprijs van luxegoederen blijft immers een belangrijke barrière. Zelfs op de tweedehandsmarkt lopen prijzen snel op. Nu kan iedereen “tijdelijk genieten van iets uitzonderlijks, zonder de aankoop, zonder de opslag, zonder het schuldgevoel”, benadrukt Dressr-oprichter Caroline Cecile Baeten.

Toegang boven bezit

Bovendien onderscheidt de samenwerking zich door de combinatie van restauratie en rotatie: waar de tweedehandsmarkt focust op doorverkoop, wil dit model producten actief laten circuleren. “Veel van de mooiste designerstuks bestaan al. Door ze professioneel te herstellen en opnieuw toegankelijk te maken via verhuur, kunnen ze opnieuw actief deel uitmaken van een garderobe”, aldus Baeten.

Tegelijk sluit het model aan bij de opkomst van bewuste consumptie. In plaats van bezit centraal te stellen, verschuift de focus naar tijdelijk gebruik. Dat past binnen de bredere ‘no-buy’-trend, waarin consumenten minder willen kopen maar wel kwaliteit blijven zoeken. Zetten Hoihoi en Dressr zo een eerste stap in wat een bredere categorie kan worden?