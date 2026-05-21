Reebok-eigenaar koopt Lee en gaat voor beursgang met nieuwe “Wall Street-CEO”

(update) Authentic Brands Group (ABG), het bedrijf achter merken als Reebok, Champion en Brooks Brothers, trekt binnen de twaalf maanden naar de beurs. Daarvoor kiest het bedrijf ook een nieuwe leider, een echte “Wall Street-CEO”. Tegelijk neemt de groep jeansmerk Lee over.

Al derde poging

Oprichter Jamie Salter zet een stap opzij en neemt de rol van uitvoerend voorzitter op zich, terwijl Matt Maddox, voormalig topman van Wynn Resorts, de nieuwe topman wordt. “Het leidt geen twijfel dat Matt absoluut een geweldige Wall Street-CEO is”, zegt Salter aan CNBC.