Jeansmerk Lee verhuist voor bijna 1 miljard euro naar Authentic Brands Group

Het Amerikaanse jeansmerk Lee wisselt van eigenaar. Kontoor Brands, het bedrijf achter onder meer Wrangler, verkoopt Lee aan Authentic Brands Group (ABG) voor een bedrag dat kan oplopen tot 1 miljard dollar.

Te weinig impact

Kontoor Brands zet met de verkoop van Lee een belangrijke stap in zijn herpositionering. Het bedrijf wil zich concentreren op de groeimotoren Wrangler en Helly Hansen, die in 2025 werden overgenomen. “We willen onze middelen inzetten waar we de grootste impact kunnen maken”, verklaarde een woordvoerder van Kontoor. De verkoop van Lee past in dat plaatje: het merk presteerde minder sterk dan de andere labels in het portfolio.

In het eerste kwartaal van 2026 boekte Kontoor een omzet van 808 miljoen dollar (747 miljoen euro), waarvan 613 miljoen dollar afkomstig was van Wrangler en Helly Hansen. Dat is een stijging van 45% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wrangler noteerde een omzetgroei van 4%, met een sterke internationale prestatie (+20%). Lee droeg slechts 195 miljoen dollar (180 miljoen euro) bij aan de totale omzet.

ABG focust op overnames

Voor koper Authentic Brands Group is de overname een nieuwe stap in de uitbreiding van zijn merkportfolio. ABG, dat al eigenaar is van onder meer Reebok, Champion en Brooks Brothers, kondigde vorige week nog aan binnen twaalf maanden naar de beurs te trekken. De groep benoemde daarvoor een nieuwe topman met een Wall Street-achtergrond.

Oprichter en huidig CEO Jamie Salter wil zich zo 100% op overnames kunnen richten, waarvan Lee al een eerste voorbeeld is. “Lee is een iconisch merk met een rijke geschiedenis en een sterke positie in de denimmarkt”, aldus Salter. “We zien volop mogelijkheden om het merk verder te laten groeien, zowel in de Verenigde Staten als internationaal.”

De deal wordt naar verwachting in de tweede helft van 2026 afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.