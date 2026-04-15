Gucci blijft zorgenkind voor luxegroep Kering

Kering, de luxegroep die eigenaar is van merken als Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga, zag de omzet in het eerste kwartaal van 2026 dalen met 6%. Vooral de aanhoudend zwakke prestaties van het vlaggenschipmerk Gucci blijven een zorg voor het bedrijf.

Herstelproces ingezet?

Kering rapporteerde een omzet van 3,57 miljard euro, een daling met 6%, maar een stabiel cijfer bij constante wisselkoersen. De belangrijke pijler Gucci zag de omzet met 14% dalen tot 1,3 miljard euro. Bij constante wisselkoersen gaat het om een daling met 8%. Daardoor daalde de omzet in de afdeling mode en lederwaren met 9%, al hebben andere merken, zoals Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga, wel een groei gerealiseerd, vooral in Noord-Amerika. De juwelenafdeling van Kering presteerde opmerkelijk goed met een omzetstijging van 14% dankzij een sterke vraag in Japan en Azië-Pacific, de brillendivisie groeide 3%.