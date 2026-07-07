H&M Group kiest nieuwe commercieel directeur intern

H&M Group schuift Henrik Kroon naar voren als nieuwe chief commercial officer. Hij werkt al sinds 2010 voor de groep, die onder druk staat door tegenvallende verkoopcijfers.
Veranderingen op til?
Kroon maakte zijn nieuwe rol bekend op LinkedIn. Voor zijn overstap naar H&M werkte Kroon bijna zes jaar bij telecombedrijf Ericsson. Sinds zijn start bij de modegroep als ‘global construction controller’ nam hij functies op met almaar meer verantwoordelijkheid, onder meer als financieel directeur van H&M Canada, ‘global head of commercial space’ en meest recent als head of business development.