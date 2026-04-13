Kiabi nu ook van start in Zwitserland

De Franse modeketen Kiabi breidt zijn internationale aanwezigheid uit met de opening van twee winkels in het Franstalige deel van Zwitserland. Tegelijk lanceert de retailer er een viertalige webshop.

Nieuwste winkelconcept

De eerste twee Zwitserse winkels van Kiabi openen op 24 april in het Marin Centre in het kanton Neuchâtel, dat wordt uitgebaat door Migros, en in het Fribourg Sud winkelcentrum, uitgebaat door Coop.

In beide winkels kunnen klanten het volledige assortiment van de retailer verwachten, inclusief e-reserveringen, Click & Collect, cadeaubonnen en thuisbezorging. Kiabi introduceert hier zijn nieuwste winkelconcept, Kolors, en lanceert ook een website die beschikbaar is in vier talen: Frans, Duits, Italiaans en Engels. Tegen 2030 wil de Franse modeketen negen fysieke locaties openen in het Franstalige Zwitserland

Deze nieuwe stap volgt op een succesvolle groei van 8% en de opening van 43 internationale winkels in het boekjaar 2025, waarin Kiabi een omzet van 2,5 miljard euro realiseerde.