Shein opent nieuw distributiecentrum in Ierland voor Europese logistiek

De Chinese ultrafast-fashiongigant Shein zet door in Europa met de opening van een nieuw logistiek centrum in Dublin. Het distributiecentrum was voorheen in handen van een externe logistieke partner, maar Shein neemt nu zelf de volledige controle over.

Voorbereiding op Europese heffingen

Het nieuwe centrum in Greenogue Business Park in Rathcoole beslaat ruim 1.486 vierkante meter en biedt werk aan dertig medewerkers. Voor Shein, dat in mei 2023 zijn hoofdkantoor voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) in Dublin vestigde, kadert de investering in de bredere Europese ambities van het bedrijf.