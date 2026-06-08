Le Printemps heeft nieuwe CEO

Het Parijse luxewarenhuis Le Printemps kondigt de benoeming van Rémy Baume aan als nieuwe CEO. De topman brengt een rijke retailervaring mee van bij Zadig & Voltaire, The Kooples en Carrefour, onder andere.

“Eén van de grote vernieuwers in de moderne retail”

Le Printemps zat als sinds het vertrek van Jean-Marc Bellaïche in september vorig jaar zonder topmanagement, en dat terwijl de groep een herstructurering doormaakt waarbij de winkel in Rennes dicht gaat en er 229 banen worden geschrapt.

De nieuwe topman, die 50 jaar oud is, heeft ervaring als consultant bij Morgan Stanley en McKinsey, werkte bij luxehuis LVMH een vervolgde zijn loopbaan bij retailers Carrefour, Kidiliz, Zadig & Voltaire, The Bicester Collection en The Kooples.

““Sinds de oprichting is Printemps een van de grote vernieuwers in de moderne detailhandel geweest. Het is mij een grote eer om de leiding over deze baanbrekende instelling op mij te mogen nemen. Samen met alle toegewijde teams en de prachtige partnermerken zullen we een levendig en menselijk hoofdstuk schrijven, gedreven door alles wat onze tijd mogelijk maakt”, zegt hij in het persbericht.

De groep Printemps heeft ongeveer 3.000 medewerkers en 20 warenhuislocaties, waarvan twee buiten Frankrijk, in New York en Doha.