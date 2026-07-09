Premium denim geeft Levi Strauss duwtje in de rug

Levi Strauss & Co verwacht meer van dit jaar, nu de omzet in het tweede kwartaal sterk groeide. Het jeansmerk richt zich steeds meer op premium denim en consumenten met hogere inkomens, met succes zo blijkt.

Focus op premiumsegment

In het tweede kwartaal, dat eindigde op 31 mei, steeg de netto-omzet van Levi Strauss met 8% tot 1,56 miljard dollar (1,45 miljard euro). Aangezien dat de verwachtingen overtreft, stelt het bedrijf zijn jaarprognose voor de netto-omzet bij naar een groei van 7,0 tot 7,5%, hoger dan de eerdere prognose van 5,5 tot 6,5%. Het denimmerk verhoogde ook de aangepaste winstprognose per aandeel naar 1,46 tot 1,52 dollar (1,35 à 1,41 euro), tegenover 1,42 tot 1,48 dollar (1,31 tot 1,37 euro) eerder.