[Onderzoek] “Zara is grotere greenwasher dan Shein”

Zara communiceert het meest misleidend over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden. Dat is het opvallende resultaat van nieuw onderzoek van HIVA-KU Leuven. Fastfashionmerken formuleren hun beloftes zo vaag dat consumenten nauwelijks kunnen inschatten wat ze nu echt betekenen, zo blijkt.

Allemaal in de fout

Zara haalt in het onderzoek een score van 7,1 op 10. Die score meet niet hoe duurzaam het merk is, maar hoe groot het risico op misleiding is. Shein volgt met 6,7, H&M met 6,5 en Uniqlo met 6,2. Zara spant volgens de analyse de kroon, omdat het merk weliswaar uitgebreid communiceert over verantwoord produceren, duurzame materialen en betere omstandigheden voor arbeiders, maar die claims volgens de onderzoekers onvoldoende onderbouwt.