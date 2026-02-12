Louis Vuitton krijgt boete van half miljoen in Nederlandse witwaszaak

Het Openbaar Ministerie legt de Nederlandse tak van Louis Vuitton een boete van 500.000 euro op omdat medewerkers onvoldoende hebben ingegrepen tegen witwaspraktijken. De sanctie hangt samen met een lopende witwaszaak met drie verdachten.

Witwasroute naar China met designertassen

De zaak draait om een 36-jarige vrouw uit Lelystad die luxeartikelen kocht met geld uit het criminele circuit, onder meer bij winkels van Louis Vuitton. Het ging vooral om designertassen van duizenden euro’s. Tussen augustus 2021 en februari 2023 gaf de vrouw zo ruim 2 miljoen euro uit. Daarna verzond ze de tassen in kartonnen verhuisdozen naar China om ze daar door te verkopen.