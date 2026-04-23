Lululemon kiest ex-topvrouw Nike als nieuwe CEO

Lululemon benoemt voormalig Nike-topvrouw Heidi O’Neill tot nieuwe CEO. De aanstelling volgt op enkele zwakkere jaren en het vertrek van CEO Calvin McDonald eerder dit jaar.

“Schot in de roos”

Na 27 jaar bij Nike verliet Heidi O’Neill vorig jaar het sportbedrijf. Op 8 september start ze in Vancouver aan het hoofd van Lululemon. “Heidi is de beste, perfecte, juiste volgende leider voor dit bedrijf,” bejubelt Marti Morfitt, executive chair van Lululemon, de nieuwe CEO. “Ik en de andere boardleden hebben veel tijd met haar doorgebracht en waren onder de indruk van haar creativiteit, haar consumentgerichte aanpak, haar diepe product- en merkinzicht en haar wereldwijde ervaring. En bovendien heeft ze dit alles op schaal gedaan in haar talrijke leiderschapsrollen bij Nike. Ze was in feite onze schot-in-de-roos-kandidaat.”