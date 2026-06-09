Mango drukt op het gaspedaal in Frankrijk: 45 openingen in drie jaar

Mango gaat de komende drie jaar 66 miljoen euro investeren in de opening van 45 bijkomende winkels in Frankrijk. De Spaanse moderetailer heeft al meer dan 200 winkels in het land.

Ook expansie in Italië, Turkije en het VK

Mango kondigt een investering aan van 66 miljoen euro, om tussen 2026 en 2028 in Frankrijk 45 nieuwe winkels te openen, aan een tempo van 15 winkels per jaar. Daarbij zal de Spaanse keten de stap zetten haar tien nieuwe steden in het land. Een deel van de investering gaat ook naar het moderniseren van bestaande winkels. De geplande winkelopeningen zullen zo’n 700 bijkomende jobs creëren, weet LSA.