Nederland - NL
Nederland - NL
thumb
Geschreven door Stefan Van Rompaey
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Mr Marvis geopend in Parijs, op weg naar Berlijn en Wenen

icon
Mode8 juni, 2026

Het Nederlandse mannenbroekenmerk Mr Marvis heeft een flagshipstore geopend in Parijs. Er staan de komende maanden nog verschillende bijkomende prestigieuze locaties op de planning voor de retailer.

Teller staat nu op 26

Zopas opende Mr Marvis een twee verdiepingen tellende vlaggenschipwinkel aan de bekende Boulevard St Germain in de Franse hoofdstad. Dat meldt medeoprichter Steven Vrendenbarg op zijn LinkedIn-account.

De retailer blijft de internationale activiteiten verder uitbouwen. Deze zomer opent de retailer ook nog een winkel in Berlijn en later dit jaar in Wenen. In de Benelux opende de keten recent nog bijkomende winkels in Zwolle en Brugge, straks volgt Den Bosch.

Mr Marvis heeft momenteel 26 fysieke winkels: 13 in Nederland, 6 in België, 5 in Duitsland, 1 in het VK en 1 in Frankrijk.

Schrijf je gratis in voor onze nieuwsbrief
Meer over... Mode
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail