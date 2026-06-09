My Jewellery haalt marketingdirectrice bij Otto

My Jewellery stelt met Inge van Heumen een Head of Marketing aan. Voor haar overstap was Van Heumen Marketing & Sales Director bij Otto voor de Nederlandse markt.

Momentum verderzetten

De eerste weken bij My Jewellery stonden voor Van Heumen in het teken van energie, tempo en ambitie. Ze kreeg een warm welkom en maakte meteen kennis met verschillende initiatieven van het merk, van nieuwe collecties tot opvallende activaties en meerdere winkelopeningen, vertelt ze op LinkedIn.

In haar nieuwe rol wil ze bijdragen aan de volgende groeifase van het Nederlandse sieradenmerk en verder bouwen op het momentum dat al aanwezig is. Zo opende My Jewellery afgelopen weekend nog een nieuwe winkel in Wijnegem Shopping Center, nabij Antwerpen.

De voorbij twee jaar stond Van Heumen in voor marketing en sales bij Otto in Nederland. Voor haar tijd bij Otto bekleedde ze diverse marketing- en categoryrollen bij JDE, L’Oréal en Albert Heijn.