Nederland - NL
Nederland - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

My Jewellery haalt marketingdirectrice bij Otto

icon
Mode9 juni, 2026

My Jewellery stelt met Inge van Heumen een Head of Marketing aan. Voor haar overstap was Van Heumen Marketing & Sales Director bij Otto voor de Nederlandse markt.

Momentum verderzetten

De eerste weken bij My Jewellery stonden voor Van Heumen in het teken van energie, tempo en ambitie. Ze kreeg een warm welkom en maakte meteen kennis met verschillende initiatieven van het merk, van nieuwe collecties tot opvallende activaties en meerdere winkelopeningen, vertelt ze op LinkedIn.

In haar nieuwe rol wil ze bijdragen aan de volgende groeifase van het Nederlandse sieradenmerk en verder bouwen op het momentum dat al aanwezig is. Zo opende My Jewellery afgelopen weekend nog een nieuwe winkel in Wijnegem Shopping Center, nabij Antwerpen.

De voorbij twee jaar stond Van Heumen in voor marketing en sales bij Otto in Nederland. Voor haar tijd bij Otto bekleedde ze diverse marketing- en categoryrollen bij JDE, L’Oréal en Albert Heijn.

Schrijf je gratis in voor onze nieuwsbrief
Meer over... Mode
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail