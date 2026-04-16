Zara-eigenaar Inditex meldt datalek

De Spaanse modegroep Inditex, eigenaar van Zara, Bershka en Stradivarius, meldt een datalek bij een extern bedrijf, waardoor indringers toegang hebben gekregen tot de klantendatabase. De retailer blijft vaag over het incident.

Geen wachtwoorden of bankgegevens getroffen

Inditex heeft “ongeoorloofde toegang” vastgesteld tot databases die door een derde partij worden gehost en die informatie bevatten over transacties met klanten. Dat meldde het bedrijf woensdagavond. De databases bevatten geen klantgegevens, adressen, wachtwoorden of bankkaartgegevens. Inditex heeft naar eigen zeggen onmiddellijk beveiligingsprotocollen toegepast en is begonnen met het informeren van de relevante autoriteiten.

Het incident “vloeit voort uit een beveiligingsincident dat een voormalige technologieleverancier trof en gevolgen heeft gehad voor verschillende internationaal opererende bedrijven”, aldus het bedrijf. Een woordvoerder gaf geen verdere informatie, zegt persagentschap Reuters.