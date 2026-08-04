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Geschreven door Jorg Snoeck
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Herstructurering veroorzaakt forse omzetdaling bij Hugo Boss

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Mode4 augustus, 2026
Shutterstock.com

Herstructureringsproces

Focus op de volle prijs

Winkelsluitingen

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