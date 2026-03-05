Primark interimbaas mag blijven en krijgt versterking

Primark heeft Eoin Tonge officieel benoemd tot topman, na een jaar op interimbasis. Hij krijgt hulp van een nieuwe Chief Commercial Officer: de modeketen creëert die functie als commerciële rechterhand voor de CEO.
Strepen al verdiend
Moederbedrijf Associated British Foods (ABF) maakt bekend dat Tonge met onmiddellijke ingang Chief Executive wordt bij Primark. Hij vervulde die functie al sinds 31 maart 2025 op interimbasis, maar was al sinds februari 2023 lid van de raad van bestuur van ABF en werd in april 2023 financieel directeur van de groep.Voorheen werkte hij onder meer bij Marks & Spencer als financieel directeur en Chief Strategy Officer.