Geschreven door Pauline Neerman
Primark updatet circulaire standaard om duurzamer ontwerp te stimuleren

Mode14 april, 2026

Primark lanceert versie 2.0 van zijn Circular Product Standard: de herwerkte standaard legt vereenvoudigde eisen op rond materiaalgebruik, levensduur en recycleerbaarheid, en moet de toepassing binnen productontwikkeling versnellen. De adoptie blijft nu immers nog achter.

Adoptie verbeteren

De standaard, die in 2023 werd gelanceerd naar voorbeeld van de Ellen MacArthur Foundation, fungeert als operationeel kader voor ontwerpteams en leveranciers. Primark structureert circulair design rond drie pijlers: duurzaamheid (langere levensduur), materialen (gerecycleerde of duurzamere grondstoffen) en recycleerbaarheid (einde-levensfase).

