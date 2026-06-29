Saks Global maakt afgeslankte doorstart als Exemplar Luxury Group

Saks Global, het moederbedrijf achter de luxe-winkelketens Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue en Bergdorf Goodman, start door na een intensieve herstructurering.

“Gloednieuwe start”

Saks Global verlaat zijn Chapter 11-procedure onder een nieuwe naam: Exemplar Luxury Group. Daarmee zet de warenhuisgroep een streep onder een herstructurering die de schuldenlast met bijna 75% terugdrong en het winkelnetwerk fors afslankte. Volgens Saks Global steunde een “overweldigende meerderheid” van de deelnemende schuldeisers het plan.