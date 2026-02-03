Spaanse schoenmerk Flabelus opent eerste winkel in België, derde in Frankrijk

Het duurzame Spaanse schoenenmerk Flabelus breidt zijn winkelnetwerk verder uit. Het bedrijf opende zopas een eerste fysieke winkel in België en een derde in Frankrijk.

Met de hand gemaakt

De eerste Belgische vestiging van Flabelus opende zopas in Antwerpen, in de Schuttershofstraat, bekend om zijn aanbod aan luxemerken. Het schoenmerk werd in het land al verdeeld bij multimerkenwinkels, via modeagentuur Fashion Club 70. In Frankrijk had het merk al twee winkels in Parijs, en kwam er zonet ook een vestiging bij in Cannes. Flabelus opende de afgelopen jaren eigen winkels op prestigieuze locaties in steden als New York, Londen, Milaan, Lissabon, Mexico-Stad en Lima. De website vermeldt 27 eigen filialen.