Van generatiekloof tot wereldmerk: Gap, de nalatenschap van Doris Fisher

De medeoprichtster van het oer-Amerikaanse kledingmerk Gap, Doris Fisher, is zaterdag overleden op 94-jarige leeftijd. Wat begon met een queeste om een broek te vinden voor haar echtgenoot Donald Fisher in het hippiejaar 1969 in San Francisco, groeide uit tot een imperium dat generaties Amerikanen kleedde en vormde.

Protest tegen de WASP

‘The Gap’ was niet het eerste noch het laatste merk dat in de jaren zestig vruchtbare bodem vond in San Francisco, een stad die in die periode surfte op de golven van de flowerpower. De jeugd van toen verzette zich tegen veel maar vooral tegen de heersende normen en waarden en tegen de conservatieve en rijke Amerikanen, de zogenaamde WASP of ‘White Anglo-Saxon Protestants’.