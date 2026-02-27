Topshop vestigt wereldrecord: eerste modeshow met AI-liveshopping

Topshop heeft in Manchester een wereldprimeur gevestigd met een door kunstmatige intelligentie aangedreven en “direct shoppable” catwalkshow. Met het evenement, officieel erkend door de World Record Certification Agency, wilde het Britse modemerk tonen hoe centraal technologie staat in zijn nieuwe retailstrategie.

Modeshow als realtime verkoopplatform

Tijdens de zogenoemde ‘Runway of the Future’ verving Topshop het traditionele runwayformat door een hybride concept waarin fysiek en digitaal samenkwamen. Bezoekers konden elk getoond silhouet in realtime kopen via een speciaal ontwikkelde ‘Front Row AI’-app, nog terwijl de modellen over de catwalk liepen. Na afloop konden gasten de outfits bovendien virtueel passen.