Verkoop Kering loopt verder terug: “niet het ware potentieel”

Kering sluit het jaar af met een omzetdaling van 13% tot 14,7 miljard euro. CEO Luca de Meo, sinds september 2025 aan het roer om het tij te keren, stelt dat de resultaten het werkelijke potentieel niet tonen. Het bedrijf wil in 2026 terugkeren naar groei en de marges verbeteren.

Gucci glijdt dieper af

Het Franse luxebedrijf zag de retailomzet met 11% teruglopen en de groothandelsinkomsten met 9% dalen. De problemen zijn nog altijd vooral te situeren bij vlaggenschip Gucci: de omzet zakte er met met 22% tot 6 miljard euro. Directe verkoop aan consumenten was goed voor 92% van de inkomsten; de groothandel kromp met 14%.