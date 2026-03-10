WE Fashion moet op zoek naar nieuwe CEO

De Nederlandse modeketen WE Fashion krijgt binnenkort een nieuwe CEO: huidig topman Joris Aperghis legt per 1 april zijn functie neer. Wie de opvolger wordt, is nog niet bekend.

Na meer dan 11 jaar

Aperghis begon in januari 2014 als marketingdirecteur bij WE Fashion en werd er precies één jaar later CEO. Na meer dan 11 jaar zal hij op 1 april zijn functie neerleggen, vertelt hij aan Retailtrends. Wie de nieuwe CEO wordt, is nog niet bekend.

WE Fashion heeft meer dan 180 winkels in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. De retailer is ook online actief, met een eigen webshop en op platforms als About You, Bol, Wehkamp en Zalando.