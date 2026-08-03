Overname drogisterijketen Boots op de helling

Sycamore Partners, de eigenaar van de Britse drogisterijketen Boots, heeft een bod van miljardairsfamilie Weston afgewezen, nadat een andere overnamekandidaat zich terugtrok. De onzekerheid over de toekomst van de retailer houdt aan.

Beursgang opnieuw op tafel?

Volgens de Britse krant The Times heeft investeringsfonds Sycamore Partners een overnamebod afgeslagen van de Canadese miljardairsfamilie Weston, die ook een belang heeft in Primark-eigenaar AB Foods. De kandidaat-overnemer zou zijn bod hebben verlaagd nadat eerder de beursgenoteerde Australische apothekersgroep Sigma Healthcare afhaakte.

Hoe het nu verder moet met Boots is onduidelijk. In juni van dit jaar raakte bekend dat Sycamore Partners, dat aanvankelijk van plan was om Boots naar de beurs te brengen, gesprekken voerde met twee kandidaat-kopers voor de retailer die meer dan 1800 winkels heeft in het VK. Mogelijk komt zo’n beursgang nu opnieuw op tafel.