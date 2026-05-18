[In Beeld] Eerste Wondr Lab in iconische Leuvense apotheek

Het Belgische duurzame verzorgingsmerk Wondr, onderdeel van Planet B, opende zaterdag zijn derde – en meteen ook zijn meest ambitieuze – vaste winkel in Leuven. Het iconische gebouw uit de 16de eeuw huisvestte meer dan 150 jaar lang een apotheek, maar is nu de eerste “Wondr Lab”.

Een pand met een verhaal

Het pand aan de Mechelsestraat, waar ooit zeven straten samenkwamen, groeide vanaf het einde van de 19de eeuw uit tot een van de bekendste apotheken van de stad. Na de sluiting van De Zeven Hoeken begin dit jaar, schrijft Wondr nu een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het gebouw.

“Wondr is van dag één gebouwd op apothekersexpertise en wetenschappelijke onderbouwing. Pharmacy-first zit in het DNA van het merk,” zegt CEO Tibbe Verschaffel. Het was dus “de meest logische stap denkbaar”, maar wel nogal impulsief beslist, geeft CEO Tibbe Verschaffel toe aan RetailDetail.

“We hadden helemaal geen plannen om nog een winkel te openen”, want winkels zijn duur, maar toen hij het pand zag was hij verkocht. “Ik heb binnen de twee dagen beslist.” Eerder had Wondr al twee succesvolle pop-ups in Leuven.

Een winkel als eerlijk gesprek

Het Wondr Lab belooft meer te zijn dan een traditionele winkel. “Dit is de plek waar we ons verhaal volledig kunnen vertellen”, aldus het merk. “Waar we kunnen laten zien wat er in onze formules zit, waarom het werkt, en wat dat concreet betekent voor jouw huid of haar. Niet als verkooppraatje, maar als eerlijk gesprek.”

Wondr positioneert zich als “een science-first selfcaremerk” dat duurzaamheid en beauty trends combineert. De producten zijn vrij van wegwerp- en microplastics, hormoonverstorende ingrediënten en bevatten enkel natuurlijke en duurzame componenten. Het merk, opgericht in 2021, is B Corp-gecertificeerd en verkrijgbaar in België en Nederland.

