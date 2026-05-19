[In Beeld] Ace & Tate zet stap naar Wallonië

De Nederlandse optiekketen Ace & Tate zet een volgende stap in de Belgische expansie met de opening van een winkel in Luik: de elfde in het land, de eerste in Wallonië. De retailer wil zijn fysieke aanwezigheid in sleutelsteden verder uitbouwen.

Volgende fase

De nieuwe winkel van Ace & Tate opende vorige donderdag aan de Rue Pont d’Île, een populaire winkelwandelstraat in het winkelhart van de stad, waar zich ook andere optiekketens hebben gevestigd, waaronder Pearle, Jimmy Fairley, Lunettes Pour Tous en Polette. Het Nederlandse brillenmerk heeft nu elf vestigingen in België en zet voor het eerst voet aan grond in Wallonië. De retailer spreekt van een belangrijke volgende fase in de Belgische expansie, waarbij de focus ligt op het verder uitbouwen van fysieke nabijheid en merkbeleving in sleutelsteden.

“Luik, met de bruisende energie en het rijke architecturale erfgoed, voelde voor ons als de perfecte volgende bestemming,” aldus Lex van de Vliet, CEO van Ace & Tate. “We kijken ernaar uit om onze expertise en doordachte designs naar nog meer mensen te brengen in deze levendige buurt.”

Groen interieur

Voor het interieurconcept liet Ace & Tate zich inspireren door het groene, heuvelachtige landschap van de regio rond Luik. De winkel combineert warme materialen en natuurlijke texturen met een groene setting die van vloer tot plafond doorloopt, waardoor een rustige en uitnodigende sfeer ontstaat. Naast een uitgebreide collectie optische monturen en zonnebrillen biedt Ace & Tate in de winkel ook professionele oogzorg aan: bezoekers kunnen er terecht voor een gratis oogtest, uitgevoerd door gediplomeerde opticiens.

Ace & Tate, opgericht in 2013, combineert een eigentijdse designvisie met een sterke focus op duurzaamheid en oogzorg, en bouwde de voorbije jaren een retailnetwerk met meer dan 80 vestigingen uit in Europa. Begin dit jaar nam het bedrijf nog zijn Spaanse branchegenoot PJ Lobster over.