Shoppen bij Sephora kan nu ook via ChatGPT

Sephora verlegt e-commerce naar AI met de lancering van een eigen applicatie binnen ChatGPT. De pilot start in de Verenigde Staten en moet uitgroeien tot een wereldwijd kanaal waarin advies, personalisatie en kopen samenkomen.

Nieuwe start van de klantenreis

Na GAP en eerder al retailreuzen zoals Walmart, zet Sephora nu ook de stap naar zogenoemde ‘conversational commerce’, waarbij de interactie met de klant plaatsvindt via kunstmatige intelligentie. Consumenten gebruiken AI immers steeds vaker als vertrekpunt om producten te ontdekken en te kopen, volgens Nick Turley, Head of ChatGPT bij OpenAI.