Franse loopwinkelketen i-Run neemt Belgische sectorgenoot Trakks over

De Franse hardloopwinkelketen i-Run neemt de winkels en de webshop van de Belgische keten Trakks over. Hiermee wordt de retailer, die al buitenlandse webshops heeft, voor het eerst ook met fysieke winkels actief buiten zijn thuismarkt.
Zes winkels
De Franse hardloopspecialist i-Run heeft de zes fysieke winkels en de bijbehorende webshop van de Belgische hardloopwinkelketen Trakks overgenomen. Dat meldt zakenkrant L’Echo. Trakks werd opgericht door Christophe Thomas, die zijn bedrijf nu aan de Franse retailer verkoopt. De financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt. Trakks heeft winkels in Etterbeek, Ukkel, Charleroi, Rocourt, Jambes en Waterloo.
i-Run, opgericht in 2007 in Frankrijk, heeft momenteel 24 fysieke winkels op zijn thuismarkt en is online actief met webshops in Frankrijk, België, Spanje, Duitsland, Nederland, Portugal, Oostenrijk en Italië. De deal versterkt de positie van i-Run op de Benelux-markt voor hardloopartikelen.