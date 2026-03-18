Ikea breidt tweedehandsmarktplaats uit naar België

Op 29 april lanceert Ikea zijn digitale marktplaats voor tweedehandsproducten ook in België. Daarmee is het tweedehandsplatform van de woonwinkelketen nu al actief in zes Europese landen.

Gratis service

Ingka Group, de eigenaar van Ikea België, lanceert haar tweedehands marktplaats op 29 april ook in België. Op het platform kunnen Ikea Family-leden rechtstreeks tweedehands Ikea producten kopen en verkopen. De gratis tweedehandsdienst maakt het zo eenvoudig en betaalbaar mogelijk om meubels en accessoires van de woonwinkelketen een tweede leven te geven.

Verkopers hoeven enkel hun Ikea product te scannen, het platform doet de rest. Het zorgt automatisch voor een aanbevolen verkoopprijs, productbeschrijving, professionele productfoto’s, nauwkeurige afmetingen, montagehandleidingen, en onderhoudsinformatie. Kopers krijgen daardoor meteen alle info die ze nodig hebben. ​Verkopers kiezen of ze uitbetaald worden in geld of in een cadeaubon met 15% extra waarde. Die voucher is bruikbaar in alle Belgische Ikea-winkels en online, zonder vervaldatum.

Producten een tweede leven geven

België is het zesde land waar de Ikea tweedehands marktplaats opent, na Noorwegen, Spanje, Portugal, Polen en Zweden. Medewerkers van Ikea België zullen de komende weken tweedehands producten op het platform plaatsen, zodat het aanbod goed gevuld is tegen de lancering op 29 april.

“Tweedehands meubels kopen en verkopen moet vlot en haalbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen. Dankzij onze Ikea Tweedehands Marktplaats maken we het voor Belgen makkelijker dan ooit om hun Ikea producten een tweede leven te geven.” zegt Kirsten Andersson, Managing Director Platform & Marketplaces bij Ikea Retail (Ingka Group). “In landen waar het platform al bestaat, zien we vooral veel interesse in slaapkamermeubels, opbergoplossingen en zitmeubels.”

Drempel verlagen

De Belgische tweedehandsmarkt voor meubels was volgens cijfers van handelsfederatie Comeos in 2023 goed voor meer dan 184 miljoen euro, een stijging van bijna een derde tegenover het jaar ervoor. 18% van de Belgen koopt tweedehands meubels, en 21% overweegt dat te doen. 11% van de Belgen verkoopt eigen meubels, en 17% overweegt dit. Met de marktplaats wil Ikea de drempel verlagen voor wie overweegt om tweedehands te kopen of verkopen.

Ikea heeft overigens al ruim tien jaar ervaring met tweedehands in België. Meubels die door klanten worden teruggebracht via de Terugkoopservice krijgen een tweede leven in de Tweedekanshoek, aan een lagere prijs. Daar vinden shoppers ook showroommodellen, licht beschadigde stuks of producten uit vorige collecties. In boekjaar 2025 verkocht Ikea België bijna 700.000 producten in de Tweedekanshoek en werden er meer dan 20.000 producten teruggebracht via de Terugkoopservice. De retailer organiseert jaarlijks ook rommelmarkten op de winkelparkings.