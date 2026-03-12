Ikea gaat voor tussenformaat: 20 compacte woonwinkels op komst

Ingka Group, de grootste Ikea-retailer, rolt een compact winkelconcept uit. In de komende zes maanden openen 20 nieuwe locaties in Europa en Noord-Amerika om dichter bij klanten in kleinere steden en voorsteden te staan.

Nieuwe locaties in Frankrijk, Portugal en Polen

Na decennialang grote winkels aan de stadsrand en later vestigingen in stadscentra te openen, richt het bedrijf zich nu op gebieden waar het nog niet aanwezig is. “De fysieke vestiging blijft in het centrum van ons omnichannelbedrijf staan: het speelt een sleutelrol in ons distributienetwerk en biedt mensen meer redenen om met ons te interageren,” zegt Juvencio Maeztu, CEO van Ingka Group.