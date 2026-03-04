Jysk versnelt Belgische groei met zes openingen op één dag

Op 18 maart opent Jysk zes nieuwe winkels in België, waarvan vijf in voormalige panden van de failliete keten Leen Bakker. Daarmee komt de teller op 76 woonwinkels, en later dit jaar openen er nog een tiental.

“We geloven sterk in fysieke winkels”

Nooit eerder opende de Scandinavische woonwinkelketen zoveel nieuwe vestigingen tegelijk. De feestelijke openingen vinden plaats in Borsbeek, Brugge, Grivegnée, Huy, Kuurne en Zottegem. Op Borsbeek na gaat het om voormalige winkels van Leen Bakker, die volledig worden omgebouwd naar het nieuwste winkelconcept van Jysk. Elke nieuwe winkel biedt werk aan ongeveer tien mensen, onder wie ook voormalige medewerkers van Leen Bakker. Daarmee zet de retailer een stap richting de mijlpaal van 1.000 medewerkers in België.

“Zes winkels op één dag openen is uitzonderlijk”, zegt Frank Christant, directeur van Jysk in België, Frankrijk en Nederland. “We geloven sterk in fysieke winkels en grijpen kansen in de markt om verder te groeien. Dat we dit als organisatie samen kunnen realiseren, bevestigt de kracht en ambitie van Jysk in België.”

Op weg naar 125 winkels

Want het blijft niet bij deze zes winkelopeningen: de retailer opende in februari in Rijkevorsel al de eerste nieuwe winkel van 2026. Na de zes openingen in maart staat de teller op 76 winkels in België. In april openen nog eens twee winkels in Dendermonde en Marche-en-Famenne, gevolgd door een opening in Sint-Truiden in juni. Ook hier gaat het om voormalige Leen Bakker-locaties. Daarnaast opent Jysk een nieuwe winkel op alle zeven voormalige Shopping Cora-sites. De eerste openingen staan gepland voor het begin van de zomer.

De Deense retailer wil uiteindelijk doorgroeien naar minimaal 125 winkels in België. Het bedrijf heeft intussen al meer dan 3500 winkels en webshops in 50 landen. De jaaromzet in boekjaar 2024/25 bedroeg 6,2 miljard euro.