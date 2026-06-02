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Geschreven door Pauline Neerman
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Ikea slachtoffer van grote datadiefstal, claimen hackers

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Wonen2 juni, 2026
© Shutterstock.com

De hackersgroep Lapsus$ beweert 180 gigabyte aan interne gegevens van Ingka Group, de grootste franchisenemer van Ikea, te hebben buitgemaakt. Volgens de criminelen gaat het om broncode, technische architectuurdocumenten en andere gevoelige informatie.

Data-infrastructuur blootgelegd?

De hackers publiceerden een voorbeeldbestand dat volgens onderzoekers van Cybernews verwijst naar ongeveer 6.300 interne mappen. Daarin zouden onder meer verwijzingen staan naar contentmanagementsystemen, interne bedrijfsapplicaties, data-analysetools en de Android-app van Ikea. De inhoud van die mappen bleef echter buiten beeld, waardoor onafhankelijke verificatie voorlopig onmogelijk is.

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